Россияне старше 45 лет будут знать примерный размер своей пенсии

С этого года гражданам старше 45 лет пенсионный фонд раз в три года будет рассылать уведомления о размере будущей пенсии. Данная опция теперь доступна на портале «Госуслуги». Уведомление будет содержать подробную информацию о страховых отчислениях и примерном размере будущей пенсии.

– Каждый человек увидит в личном кабинете информацию о том, каковы его пенсионные накопления и какой может стать пенсия в дальнейшем в зависимости от уровня доходов, — сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

К 45 годам у гражданина уже есть определённый пенсионный капитал, на основании которого можно прогнозировать уровень пенсионных выплат.

Кроме того, с 1 января 2021 года в силу вступил закон, согласно которому россияне могут заморозить накопительную часть пенсии до 2023 года.