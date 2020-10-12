Всё на свои места

Архипелаг был открыт 4 сентября 1913 года гидрографической экспедицией Вилькицкого. В 1914 году его назвали Землёй императора Николая II, один из островов получил название остров Цесаревича Алексея. В 1926 году архипелаг переименовали в Северную землю, остров Цесаревича Алексея — в остров Малый Таймыр.

Письмо с предложением вернуть имя Николая II архипелагу Северная земля в Северном Ледовитом океане направлено в адрес главы и парламента Красноярского края. Послание подписано легендарным исследователем Фёдором Конюховым, епископом Нарьян–Марским Иаковом, руководителем организации «Двуглавый орёл» Константином Малофеевым и внучкой «русского Колумба» Бориса Вилькицкого Ириной Тихомировой.

В Заксобрании края сообщили, что письмо получено и депутаты работают над ним.