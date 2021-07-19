Российские авиакомпании введут льготные тарифы на поездки семей с детьми

«Правительство утвердило правила предоставления авиакомпаниям субсидий на компенсацию льготных тарифов для поездок семей с детьми. В бюджете текущего года на это предусмотрели 1,35 млрд рублей», — цитирует Мишустина официальный сайт правительства РФ.

Стоимость билета со скидкой будет варьироваться от 4,6 до 10,9 тыс. рублей в зависимости от направления. Ожидается, что льготными билетами за год смогут воспользоваться не менее 50 тыс. пассажиров.

Глава кабинета министров отметил, что решение позволит десяткам тысяч таких россиян приобрести билеты по фиксированным низким ценам. По его мнению, семьи даже со скромным достатком смогут «с комфортом долететь до места назначения, посмотреть страну, навестить родственников, бабушек и дедушек в других городах».

«Сейчас сезон отпусков. Прошу Министерство транспорта организовать работу максимально оперативно, провести конкурс среди авиакомпаний, чтобы как можно быстрее открыть продажи билетов по специальному тарифу. И чтобы уже в августе наши граждане смогли воспользоваться льготными семейными авиабилетами», - подчеркнул Мишустин.

Купить льготные билеты можно будет на 46 межрегиональных маршрутов. По словам Мишустина, они напрямую соединяют основные российские города «от Калининграда до Южно-Сахалинска». Чтобы получить субсидию, авиакомпания должна выбрать одно из направлений и ввести единое бронирование для семей с детьми.

Премьер-министр поручил Министерству транспорта оперативно провести конкурс среди авиакомпаний, чтобы быстрее открыть продажи билетов по спецтарифу.