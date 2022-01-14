Российские тесты могут определить коронавирус независимо от штамма

По словам руководителя научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анны Черкашиной, все тесты отечественного производства ориентированы на ту часть генома коронавируса SARS-CoV-2, которая не подвергается частым изменениям и остаётся практически постоянной. На сегодняшний день отличать омикрон-штамм от дельты необходимо только для контроля развития эпидемиологического процесса и оценки вероятности усложнения ситуации и прогнозирования нагрузки на больницы.

«Секвенировать или тестировать новыми тест-системами образцы от всех заболевших подряд для этого нет необходимости, достаточно анализировать какую-то часть популяции, до 5-10% заболевших в регионе», — добавила Анна Черкашина.