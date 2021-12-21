Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграет партию с президентом «Норникеля» Владимиром Потаниным

Ян Непомнящий находится на пятом месте рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE). Он становился чемпионом Европы в 2010 году, в 2013 и 2019 годах выигрывал командный чемпионат мира в составе сборной России. В этом году выиграл турнир претендентов, но в декабре в матче за мировую шахматную корону уступил чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену, который удерживает это звание с 2013 года.

«Шахматы — это не только спорт, но ещё и игра, за которой многие успешные люди проводят свой досуг. Всегда интересно сыграть с человеком, ведь в игре он раскрывается и проявляет свой характер. Владимир Потанин успешно ведёт бизнес, а насколько успешно он играет в шахматы?», — приводит слова Яна Непомнящего newslab.ru.

Владимир Потанин увлекается шахматами с юношеских лет, выступал на межвузовских соревнованиях и защищал честь МГИМО.

Напомним, компания «Норникель» и лично Владимир Потанин оказывают поддержку детскому спорту и спорту высших достижений. А в 2021 году компания «Норникель» и FIDE договорились о сотрудничестве на ближайшие годы, в рамках которого компания выступает генеральным партнёром Федерации по развитию детских и юношеских шахмат. В октябре этого года «Норникель» стал генеральным партнёром и одного из самых титулованных шахматистов мира Яна Непомнящего.

«Бизнес очень похож на шахматы: то же противостояние соперников, игра мысли. Мне нравится соперничать с сильнейшими в своем деле, потому что у них есть чему поучиться. И в этом смысле возможность сыграть шахматную партию с Яном Непомнящим для меня большая удача. Ян один из сильнейших в мире гроссмейстеров, игрок яркий и самобытный. Интересно, какой из него бы получился бизнесмен?», — прокомментировал предстоящий матч Потанин.

Присоединиться к трансляции можно будет на сайте Матч ТВ, в аккаунте Матч ТВ ВКонтакте, а также на шахматном портале Crestbook.com.