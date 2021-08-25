Российским силовикам выплатят по 15 тысяч рублей

Президент сообщил, что все сотрудники правоохранительных органов, независимо от звания, получат единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей. Также глава государства предложил распространить эту выплату и на курсантов военных училищ. Он уверен, что в данном случае все должны быть равны.

Кроме того, Владимир Путин предложил проиндексировать довольствие военных и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции. Он попросил предусмотреть повышенную индексацию и в 2022, и в 2023 годах.