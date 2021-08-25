Российским силовикам выплатят по 15 тысяч рублей
Российским силовикам выплатят по 15 тысяч рублей
Об этом Владимир Путин объявил на втором съезде партии «Единая Россия».
Президент сообщил, что все сотрудники правоохранительных органов, независимо от звания, получат единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей. Также глава государства предложил распространить эту выплату и на курсантов военных училищ. Он уверен, что в данном случае все должны быть равны.
Кроме того, Владимир Путин предложил проиндексировать довольствие военных и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции. Он попросил предусмотреть повышенную индексацию и в 2022, и в 2023 годах.