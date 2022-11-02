Российское правительство уточнило правила назначения мер соцподдержки семей мобилизованных граждан

Отметим, что при оценке нуждаемости мобилизованных и их семей доход мобилизованных учитываться не будет. Постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Помощь государства получают семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе. Речь идёт о таких мерах поддержки, как пособия беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно и от 8 до 17 лет, выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка, социальный контракт.