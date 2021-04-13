Россия временно прекращает авиасообщение с Турцией и Танзанией
Россия временно прекращает авиасообщение с Турцией и Танзанией
По данным Ростуризма, перелёты не будут осуществляться с 15 апреля по 1 июня.
Авиаперелёты приостановлены из-за увеличения случаев заболевания COVID-19 на территории Турции, а также малярии в Танзании. В 2021 году в России зафиксировано уже 11 случаев заболевания малярией, два из них — тяжёлые.
Ростуризм сообщает, что для россиян, которые сейчас находятся на территории этих стран, обратный вылет должен пройти в плановом режиме согласно датам окончания тура, при этом в отдельных случаях возможно перенесение дат на более ранние сроки.
В случае если у туриста приобретён тур в эти страны до 1 июня, туроператоры обязуются:
– заменить направления на альтернативные, не меняя сроков запланированного отпуска;
– перенести сроки совершения путешествия, в том числе с выбором другого направления (места отдыха) на удобные для туриста даты, сохранив денежные средства у туроператора;
- предложить иные решения, максимально учитывающие интересы обеих сторон.
Также туристы вправе вернуть тур в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством РФ о защите прав потребителей.
Телефон ассоциации «Турпомощь»: +7 (499) 678-12-03.