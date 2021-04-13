МАУ ИЦ «Норильские новости»

Россия временно прекращает авиасообщение с Турцией и Танзанией

Россия временно прекращает авиасообщение с Турцией и Танзанией

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Россия временно прекращает авиасообщение с Турцией и Танзанией

По данным Ростуризма, перелёты не будут осуществляться с 15 апреля по 1 июня.

Россия временно прекращает авиасообщение с Турцией и Танзанией

Авиаперелёты приостановлены из-за увеличения случаев заболевания COVID-19 на территории Турции, а также малярии в Танзании. В 2021 году в России зафиксировано уже 11 случаев заболевания малярией, два из них — тяжёлые.

Ростуризм сообщает, что для россиян, которые сейчас находятся на территории этих стран, обратный вылет должен пройти в плановом режиме согласно датам окончания тура, при этом в отдельных случаях возможно перенесение дат на более ранние сроки.

В случае если у туриста приобретён тур в эти страны до 1 июня, туроператоры обязуются:

– заменить направления на альтернативные, не меняя сроков запланированного отпуска;

– перенести сроки совершения путешествия, в том числе с выбором другого направления (места отдыха) на удобные для туриста даты, сохранив денежные средства у туроператора;

- предложить иные решения, максимально учитывающие интересы обеих сторон.

Также туристы вправе вернуть тур в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством РФ о защите прав потребителей.

Телефон ассоциации «Турпомощь»: +7 (499) 678-12-03.

Фото из открытых источников
13 апреля в 11:10 330
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