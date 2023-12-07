Роструд составил рейтинг регионов на тему кадрового обеспечения предприятий приоритетных отраслей

Так, в 2023 году на 34 предприятиях края было закрыто 6,5 тысячи вакансий. Среди работодателей, которые относятся к приоритетным отраслям, организации добывающей промышленности, машиностроения, химической промышленности и другие.

«Для работодателей подготовлены индивидуальные комплексные планы по кадровому обеспечению. Только в декабре центры занятости проведут в крае около 20 мероприятий для привлечения на предприятия необходимых сотрудников: круглые столы, профтуры, целевые ярмарки вакансий, гарантированные собеседования», – отметил руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков.

Сейчас в крае на предприятия приоритетных отраслей требуется 1,9 тысячи сотрудников, в основном рабочих специальностей. Наиболее востребованны: водители, изолировщики, лаборанты, машинисты, слесари-ремонтники, инженеры, конструкторы, программисты, энергетики и другие. Ознакомиться с вакансиями можно на портале «Работа России» или в центрах занятости.