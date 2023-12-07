Роструд составил рейтинг регионов на тему кадрового обеспечения предприятий приоритетных отраслей
Роструд составил рейтинг регионов на тему кадрового обеспечения предприятий приоритетных отраслей
Краевая служба занятости вновь заняла лидирующие позиции. Она вошла в число лучших по заполнению вакансий.
Так, в 2023 году на 34 предприятиях края было закрыто 6,5 тысячи вакансий. Среди работодателей, которые относятся к приоритетным отраслям, организации добывающей промышленности, машиностроения, химической промышленности и другие.
«Для работодателей подготовлены индивидуальные комплексные планы по кадровому обеспечению. Только в декабре центры занятости проведут в крае около 20 мероприятий для привлечения на предприятия необходимых сотрудников: круглые столы, профтуры, целевые ярмарки вакансий, гарантированные собеседования», – отметил руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков.
Сейчас в крае на предприятия приоритетных отраслей требуется 1,9 тысячи сотрудников, в основном рабочих специальностей. Наиболее востребованны: водители, изолировщики, лаборанты, машинисты, слесари-ремонтники, инженеры, конструкторы, программисты, энергетики и другие. Ознакомиться с вакансиями можно на портале «Работа России» или в центрах занятости.