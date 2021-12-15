Ростуризм объявил сроки нового этапа программы туристического кешбэка

«Я очень рада объявить о продолжении нашей программы туристического кешбэка в 2022 году. Продажи по программе стартуют 18 января и продлятся почти три месяца, до 12 апреля», — цитирует главу ведомства Зарину Догузову РБК.

Она уточнила, что поехать в тур можно будет с первого дня продаж и до 30 апреля включительно.

В сентябре на Восточном экономическом форуме Догузова говорила, что программу туристического кешбэка в 2022 году планируют вводить только на низкий сезон, то есть, кроме зимнего этапа, будет ещё период с 1 октября до середины декабря. «Период с мая по сентябрь как высокий туристический сезон по программе кешбэка стимулировать не планируется», — заявила она.

Напомним, программу кешбэка при оплате туристических поездок по России запустили в августе 2020 года. Получить кешбэк за счёт бюджета можно было только при отдыхе внутри России, оплаченном картой «Мир». Размер кешбэка — 20% стоимости поездки, но не более 20 тыс. руб.

Предыдущий этап кешбэка начался 16 июня и должен был завершиться 31 августа, однако позже его продлили до 14 сентября. Однако в итоге продажа туров с кешбэком завершилась раньше — 10 сентября — из-за роста спроса на такие туры. Россияне могли получить кешбэк за покупку туров и оплату проживания на период с 1 октября по 24 декабря, для морских и речных круизов — с 1 сентября и до окончания навигации.

По данным Ростуризма, за время действия программы в 2021 году россияне приобрели туры и оплатили проживание в отелях более чем на 34 млрд руб., при этом в виде кешбэка им вернулось около 6,7 млрд руб.