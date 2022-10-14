Ростуризм совместно с Министерством цифрового развития РФ запустил call-центр для туристов, отдыхающих в Крыму

Федеральный call-центр запущен для туристов, которые в данный момент отдыхают в Крыму, и для тех, кто в ближайшее время запланировал поездку в это направление.

Call-центр работает в круглосуточном режиме по телефонам: 8 (800) 707-97-41, 8 (800) 511-80-18. Также получить консультацию можно в агентстве по туризму Красноярского края +7 (391) 211-00-30.