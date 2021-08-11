Ровно год назад была зарегистрирована первая отечественная вакцина от коронавируса «Спутник V»

«Вакцинация двумя векторными компонентами себя оправдала. Но здесь речь не о каком-то особом предвидении, просто уже есть опыт, полученный на предыдущей вакцине против Эболы и вакцины против MERS (Middle East respiratory syndrome-related coronavirus - ближневосточный синдром, вызвавший пандемию в 2012-2013 годах), который был у нашей команды. За год «Спутник V» полностью оправдал себя», - сообщил «Известиям» директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Согласно исследованиям центра им Н. Ф. Гамалеи, вакцина эффективна против новых штаммов коронавируса. Вакцинация этим препаратом вырабатывает защитные нейтрализующие титры антител против новых штаммов, включая Alpha B.1.1.7 (впервые выявлен в Великобритании), Beta B.1.351 (впервые выявлен в ЮАР), Gamma P.1 (впервые выявлен в Бразилии), Delta B.1.617.2 и B.1.617.3 (впервые выявлены в Индии) и выявленных в Москве вариантов B.1.1.141 и B.1.1.317 с мутациями в рецептор-связывающем домене (RBD). Эффективность вакцины «Спутник V» составляет 97,6%. К данному выводу учёные пришли исходя из результатов анализа взятых у 3,8 млн вакцинированных россиян.

На этом учёные не остановились. 6 мая 2021 года была зарегистрирована вакцина «Спутник Лайт». Препарат, отличается от предыдущего тем, что состоит из одного компонента. Он подойдёт гражданам, которые работают вахтовым методом, уезжают куда-либо на длительный период, либо пригодится для ревакцинации, которую в период пандемии необходимо проходить каждые полгода.

- Сегодня также идут испытания вакцины для детей. Есть два варианта подростковой вакцины: вакцина, разведенная в концентрации 1:10, и вакцина, разведенная в соотношении 1:5. По первой показано, что нет совершенно никаких побочек, и при этом у детей очень сильный иммунный ответ, в отличие от взрослых. А у 1:5 тоже нет особых побочек, но наблюдается температура в пределах 37,5 градуса. Сейчас мы подготовим отчёт перед расширенной второй фазой, и к 15 сентября мы уже сможем зарегистрировать детскую вакцину, чтобы параллельно можно было ставить её школьникам. Но есть опасения, что нас заставят делать третью фазу на выборке в 3 тыс. человек. Тогда мы, конечно, не успеем к сентябрю. Это меня сильно тревожит, так как сейчас, в период распространения индийского штамма, дети пойдут в школу, - говорит Александр Гинцбург.

Напомним, что в России продолжается прививочная капания против коронавируса. В Норильске на сегодняшний день действует семь прививочных пунктов, где граждане беспрепятственно могут вакцинироваться.

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