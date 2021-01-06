​Сегодня православные отмечают Рождественский сочельник

Торжественное богослужение по традиции начнётся в полночь 7 января в соборе «Всех скорбящих Радость», главном храме Норильской епархии на улице Пушкина, 11. Божественная литургия в это время состоится и в храме Новомучеников и исповедников Церкви Русской на улице Мира, 6. Во дворах норильских храмов возведены украшенные еловыми ветками и иллюминацией снежные вертепы с изображением святого семейства в библейской Вифлеемской пещере.

7 января после окончания праздничной службы храмы с 3 до 8 часов будут закрыты для посещения.

Божественная литургия в малом храме Рождества Иоанна Предтечи, который находится за Свято-Скорбященским собором, начнётся 7 января в 9 утра.

С праздника Рождества Христова начинаются двухнедельные святочные дни - святки, которые завершатся в праздник Крещения Господня 19 января. Это период добрых дел, когда положено порадовать подарками и заботой не только своих ближних, но и тех, кто в этом особо нуждается. Рождественские поздравления для подопечных одиноких пожилых людей, ветеранов, многодетных семей приготовили активисты из Норильского сестричества милосердия и воскресных школ Норильской епархии.

В канун праздника в храме Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вновь обратился к верующим с просьбой соблюдать необходимые меры предосторожности во время проведения богослужений в храмах.