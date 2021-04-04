Розин навсегда

Писать воспоминания об этом человеке — дело ответственное и благородное.

Участник Великой Отечественной войны, он познал и горечь потерь и отступлений, и радость побед при наступлении нашей армии. За заслуги и подвиги в освобождении страны от немецко–фашистских оккупантов был отмечен боевыми орденами и медалями. После тяжёлого ранения в 1944 году был признан негодным для дальнейшего участия в боевых действиях и демобилизован.

После войны поступил на юрфак МГУ, блестяще окончил его в 1950 году. В Норильск приехал в апреле 1951 года, вскоре был назначен на должность начальника юридического отдела комбината. Борис Яковлевич 35 лет проработал в Норильске главным юристом Норильского горно–металлургического комбината им. А. П. Завенягина — до выхода на заслуженный отдых в 1986 году.

Когда я в октябре 1971 года приехал в Норильск, получив назначение на должность заместителя начальника норильского СШУ треста «Шахтспецстрой», и окунулся в текущие дела управления, в том числе знакомясь с условиями оплаты труда и льготами для сотрудников, я сразу же услышал фамилию Розина. Борис Яковлевич был автором брошюры, в которой подробно излагались все особенности трудового законодательства, касающиеся правовых отношений и льгот, предусмотренных для лиц, проживающих и работающих в районах Крайнего Севера. Эта инструкция являлась настольной книгой всех работников отделов кадров, отделов труда и заработной платы, бухгалтеров и экономистов Норильского комбината, а также всех учреждений и подразделений других министерств и ведомств, расположенных в НПР. Её использовали в своей работе не только в Норильске, но и во всех районах, отнесённых к Крайнему Северу и приравненных к ним местностях, а это более 30% территории СССР.

Моё личное знакомство с Борисом Яковлевичем состоялось в октябре 1976 года, когда меня назначили на должность начальника управления капитального строительства Норильского комбината. Теперь уже по работе я часто обращался к нему за консультациями по вопросам, касающимся договорных взаимоотношений с подрядчиками, с управлением строительства комбината и т. д., которые относились к моей компетенции. Борис Яковлевич прекрасно владел всеми темами, которые в СССР регламентировались постановлениями и распоряжениями Совета Министров СССР, а также министерствами и ведомствами. Его консультации всегда были конструктивными и очень помогали мне в решении важных вопросов строительства на комбинате, которое в то время велось широким фронтом.

Норильск представлял собой огромную строительную площадку: на возведении объектов рудной базы, обогащения, металлургии, энергетики и производственной инфраструктуры были задействованы около 75 тыс. человек, включая строителей, работников предприятий стройиндустрии и проектировщиков. Кроме того, к работам привлекались поставщики оборудования, материалов и комплектующих изделий. Всё это требовало грамотного юридического сопровождения, с которым блестяще справлялась юридическая служба, возглавляемая Розиным.

В структуре управления комбината тогда был юридический отдел, численность которого составляла три–четыре специалиста — это был штаб юридической службы. И на каждом предприятии комбината в штате отделов кадров было по одному юристу, исключение составляли управление снабжения, управление торговли, жилищно–коммунальное управление и Дудинский порт — там были юридические отделы. Такая децентрализация позволяла оперативно осуществлять юридическое сопровождение деятельности комбината. При этом к компетенции юротдела управления комбината относилось общее руководство работой юристов на предприятиях и оказание им необходимой помощи при решении сложных вопросов.

Борис Яковлевич сыграл определённую положительную роль в назначении Николая Викторовича Поппеля на должность заместителя директора Норильского комбината по капитальному строительству, что, в свою очередь, предопределило и моё назначение на должность начальника УКС комбината. Это было в 1976 году, когда на комбинат, кроме своего управления строительства, для работы были привлечены многочисленные подрядчики Минэнерго СССР, Минмонтажспецстроя СССР, Мин- трансстроя и другие.

Норильское управление треста «Шахтспецстрой» успешно справилось с проходкой вертикальных стволов на рудниках Талнаха, чем обеспечило своевременный ввод мощностей по добыче богатых руд на рудниках «Комсомольский», «Октябрьский» и «Таймырский». Это позволило значительно увеличить выпуск цветных и драгоценных металлов и повысить рентабельность комбината.

Поппель, приняв руководство норильским управлением, столкнулся с проблемами, которые требовали незамедлительного решения. Перед управлением стояла задача обеспечить среднемесячные темпы проходки вертикальных стволов 80–90 м в месяц (при норме 35 м). Здесь проявились лучшие качества Поппеля как руководителя и организатора. Он, приехав в Норильск из Казахстана в мае 1969 года, в течение нескольких месяцев при поддержке руководства треста «Шахтспецстрой» сумел привлечь на стройку лучших бригадиров и проходчиков из Караганды и других управлений треста. В кратчайшие сроки были укомплектованы пять–шесть комплексных бригад, которые развернули работы на первоочередных стволах. За счёт грамотно организованной работы и материального стимулирования бригад удалось достичь рекордных скоростей проходки — 120–180 м в месяц, а средние темпы превысили 90 м в месяц.

Безусловно, руководство комбината и лично директор Б. И. Колесников высоко оценили роль Поппеля и его умение справляться со сложными проблемами и доверили ему руководство строительным комплексом комбината. И не ошиблись.

Борис Яковлевич Розин как старший и опытный человек с большим норильским стажем (уже более 25 лет!) негласно и очень тактично и доброжелательно помогал нам ориентироваться и выстраивать отношения с руководителями подразделений. За что мы ему очень признательны.

Постепенно наши отношения переросли из чисто служебных и деловых в неформальные: ко мне Борис Яковлевич относился как старший товарищ, чем я очень дорожил. Общение с этим человеком доставляло большое удовольствие. Он был начитан, высоко ценил русскую и советскую литературу, был лично знаком и дружил с писателями и поэтами: Константином Симоновым, Львом Ошаниным, Робертом Рождественским, Игорем Губерманом, Григорием Гориным, Аркадием Аркановым и другими. Они неоднократно приезжали в Норильск в творческие командировки и всегда были желанными гостями семьи Розиных, славившейся своим гостеприимством.

Борис Яковлевич возглавлял в Норильске Общество книголюбов и очень много сделал для развития сети городских и школьных библиотек. Он поддерживал также норильских писателей и поэтов: Анатолия Львова, Михаила Колпакова, Юрия Бариева, Валерия Кравца, Михаила Важнова и Юрия Медведева. Эти талантливые люди внесли большой вклад в культуру, описывая в своих произведениях историю Норильского комбината и Норильска, а также судьбы людей, которые связали свою жизнь с северным городом.

Когда мне исполнилось 40 лет (событие это отмечали на турбазе «Жарки»), Борис Яковлевич принял моё приглашение участвовать в праздничном торжестве. Моя старшая сестра Елизавета, приехавшая из Киева в Норильск по случаю моего юбилея, была им очарована: Розин был приятным и внимательным собеседником, обладал высокой эрудицией, ему было присуще неиссякаемое чувство тонкого юмора, которое производило неизгладимое впечатление на всех, кому посчастливилось быть знакомым и общаться с ним. Я с удовольствием иногда пересматриваю фотографии и вспоминаю те события.

В апреле 1981 года Борис Яковлевич доверил мне быть тамадой на банкете в ресторане «Кавказ» по случаю его 60–летия. Это стало для меня почётной миссией, и я постарался оправдать его доверие. В тот вечер юбиляр, окружённый многочисленными друзьями и коллегами, был в приподнятом настроении, много шутил. Этот вечер навсегда остался в моей памяти.