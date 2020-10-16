МАУ ИЦ «Норильские новости»

Розовая ленточка как символ добра

Розовая ленточка как символ добра

Главная / Новости / Общество

Розовая ленточка как символ добра

Благотворительный фонд «Территория добра» в третий раз провёл в Норильске акцию «Розовая ленточка».

Розовая ленточка как символ добраРозовая ленточка как символ добраРозовая ленточка как символ добраРозовая ленточка как символ добра

На протяжении девяти лет благотворительный фонд «Территория добра» реализует программу по поддержке людей, столкнувшихся с проблемами онкологии, и уже три года проводится акция «Розовая ленточка».

Акция проходила одновременно на двух городских площадках: в лофте на Котульского, 15, и на улице Талнахской, в районе гипермаркета «Вега». В ходе уличной акции добровольцы «Территории добра» раздали горожанкам 150 листовок, в которых рассказывалось о первичной профилактике рака молочной железы, а также давалась инструкция по самодиагностике. В лофте на Котульского, 15, состоялись душевная встреча и женский разговор о здоровье и не только...

По инициативе Всемирной организации здравоохранения начиная с 1993 года в октябре в разных странах мира, в том числе и в России, проводится месяц по борьбе с раком молочной железы. Символом международного движения против рака молочной железы стала розовая ленточка. Также ежегодно, 15 октября, в 44 странах мира отмечается Всемирный день борьбы с раком молочной железы.

На данный момент рак молочной железы в иерархии онкологических заболеваний женщин занимает первое место, и количество заболевших постоянно растёт. Согласно статистике ВОЗ, каждая седьмая женщина на планете подвержена этому заболеванию, а с возрастом его риск только возрастает. Именно поэтому на встречу в лофте были приглашены женщины Большого Норильска: врачи, педагоги, музыканты, творческие, неравнодушные, нежные и одновременно сильные норильчанки, которые считают, что с болезнью можно справиться, если о ней говорить.

— Тема сохранения женского здоровья сейчас особенно актуальна, когда количество женщин, столкнувшихся с этой проблемой, увеличивается, — говорит Наталья Солодовник. — К сожалению, в нашем обществе не принято говорить об онкологии, и часто люди остаются один на один с таким диагнозом. Несколько лет назад мы решили говорить об этой проблеме, и началось всё с акции «Мама, сходи к врачу!», которая прошла 15 октября 2018 года и была приурочена к Всемирному дню борьбы с раком груди. Тогда идейным вдохновителем акции стала Ольга Парсова, норильчанка и творческий человек, а поддержали её подруги, среди них и сотрудник нашего фонда и просто хороший человек Нина Кокоулина.

Нина делится, что именно с участия в фотосессии, которая была приурочена к самой первой акции, и прихода в благотворительный фонд для неё началась новая жизнь. Даже с серьёзным заболеванием можно жить полноценной жизнью, правда, придётся приложить немало усилий, но ведь это того стоит.

— Самое главное, о чём нужно помнить всем женщинам — если возникают какие-то подозрения о проблемах со здоровьем, то лучше не отмахиваться от них, не запускать, а начать своевременное обследование. А ещё лучше взять за правило каждый год проходить диагностику, — добавила Нина.

В ходе встречи врач-терапевт Ольга Овечкина рассказала о предпосылках развития онкологического заболевания, на какие симптомы нужно обратить внимание и к кому обращаться при малейших подозрениях. Ольга Платохина, руководитель вокала, рассказала о том, как пение может влиять на эмоциональное состояние женщины, как можно научиться работать с голосом и тем самым снижать уровень стресса. Доктор Нина, которая оказалась врачом-хирургом, – одна из учениц Ольги Платохиной. В своё время она сознательно пришла в студию вокала, чтобы больше узнать о возможностях своего голоса и подружиться с ним. В этот раз на встрече в лофте доктор Нина исполнила песню, и трудно было поверить, что поёт непрофессионал. Любовь Шаталова, врач ультразвуковой диагностики, ведёт в соцсетях свой блог и делится с норильчанами своими знаниями, а во время женского разговора в лофте она подробно рассказала о таких видах диагностики, как УЗИ и маммография.

На встрече прозвучало очень много важной и нужной многим норильчанкам информации о женском здоровье. Если резюмировать мнения присутствующих и докторов, то прислушиваться к себе и своему самочувствию, вовремя реагировать на эмоциональные и физиологические изменения — самое лучшее, что может сделать человек для сохранения своего здоровья.

Завершился вечер душевным чаепитием с пирожными от талантливых норильских кондитеров.

Текст Наталья Черкашина
16 октября в 16:54 740
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также