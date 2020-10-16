Розовая ленточка как символ добра

На протяжении девяти лет благотворительный фонд «Территория добра» реализует программу по поддержке людей, столкнувшихся с проблемами онкологии, и уже три года проводится акция «Розовая ленточка».

Акция проходила одновременно на двух городских площадках: в лофте на Котульского, 15, и на улице Талнахской, в районе гипермаркета «Вега». В ходе уличной акции добровольцы «Территории добра» раздали горожанкам 150 листовок, в которых рассказывалось о первичной профилактике рака молочной железы, а также давалась инструкция по самодиагностике. В лофте на Котульского, 15, состоялись душевная встреча и женский разговор о здоровье и не только...

По инициативе Всемирной организации здравоохранения начиная с 1993 года в октябре в разных странах мира, в том числе и в России, проводится месяц по борьбе с раком молочной железы. Символом международного движения против рака молочной железы стала розовая ленточка. Также ежегодно, 15 октября, в 44 странах мира отмечается Всемирный день борьбы с раком молочной железы.

На данный момент рак молочной железы в иерархии онкологических заболеваний женщин занимает первое место, и количество заболевших постоянно растёт. Согласно статистике ВОЗ, каждая седьмая женщина на планете подвержена этому заболеванию, а с возрастом его риск только возрастает. Именно поэтому на встречу в лофте были приглашены женщины Большого Норильска: врачи, педагоги, музыканты, творческие, неравнодушные, нежные и одновременно сильные норильчанки, которые считают, что с болезнью можно справиться, если о ней говорить.

— Тема сохранения женского здоровья сейчас особенно актуальна, когда количество женщин, столкнувшихся с этой проблемой, увеличивается, — говорит Наталья Солодовник. — К сожалению, в нашем обществе не принято говорить об онкологии, и часто люди остаются один на один с таким диагнозом. Несколько лет назад мы решили говорить об этой проблеме, и началось всё с акции «Мама, сходи к врачу!», которая прошла 15 октября 2018 года и была приурочена к Всемирному дню борьбы с раком груди. Тогда идейным вдохновителем акции стала Ольга Парсова, норильчанка и творческий человек, а поддержали её подруги, среди них и сотрудник нашего фонда и просто хороший человек Нина Кокоулина.

Нина делится, что именно с участия в фотосессии, которая была приурочена к самой первой акции, и прихода в благотворительный фонд для неё началась новая жизнь. Даже с серьёзным заболеванием можно жить полноценной жизнью, правда, придётся приложить немало усилий, но ведь это того стоит.

— Самое главное, о чём нужно помнить всем женщинам — если возникают какие-то подозрения о проблемах со здоровьем, то лучше не отмахиваться от них, не запускать, а начать своевременное обследование. А ещё лучше взять за правило каждый год проходить диагностику, — добавила Нина.

В ходе встречи врач-терапевт Ольга Овечкина рассказала о предпосылках развития онкологического заболевания, на какие симптомы нужно обратить внимание и к кому обращаться при малейших подозрениях. Ольга Платохина, руководитель вокала, рассказала о том, как пение может влиять на эмоциональное состояние женщины, как можно научиться работать с голосом и тем самым снижать уровень стресса. Доктор Нина, которая оказалась врачом-хирургом, – одна из учениц Ольги Платохиной. В своё время она сознательно пришла в студию вокала, чтобы больше узнать о возможностях своего голоса и подружиться с ним. В этот раз на встрече в лофте доктор Нина исполнила песню, и трудно было поверить, что поёт непрофессионал. Любовь Шаталова, врач ультразвуковой диагностики, ведёт в соцсетях свой блог и делится с норильчанами своими знаниями, а во время женского разговора в лофте она подробно рассказала о таких видах диагностики, как УЗИ и маммография.

На встрече прозвучало очень много важной и нужной многим норильчанкам информации о женском здоровье. Если резюмировать мнения присутствующих и докторов, то прислушиваться к себе и своему самочувствию, вовремя реагировать на эмоциональные и физиологические изменения — самое лучшее, что может сделать человек для сохранения своего здоровья.

Завершился вечер душевным чаепитием с пирожными от талантливых норильских кондитеров.