Рудник «Маяк» торжественно отметил юбилей в Городском центре культуры

«55 лет — это хорошая дата для предприятия, — отметил в своем поздравлении директор «Маяка» Геннадий Ерлыков. — За эти годы на его долю выпадали разные испытания, но коллектив рудника достойно их преодолевал, становясь лишь крепче и мудрее. «Маяк» сегодня является одним из значимых предприятий Норильского дивизиона, мы гордимся работниками, обеспечивающими эффективность предприятия сейчас, и именами тех, кто стоял у истоков. Хочу пожелать вам здоровья, крепкой кровли над головой, безаварийной работы. Чтобы у нас все получалось, потому что на нашем руднике работают только профессионалы».

Почётных юбилейных наград удостоились несколько сотрудников предприятия. Звание «Заслуженный работник Заполярного филиала» получил бригадир участка обеспечения производства Сергей Белов, его коллега Галина Гоженко стала обладателем звания «Ветеран труда ЗФ». Кадровыми работниками Заполярного филиала объявили горного диспетчера центра планирования производственного отдела Гадима Гаджиева и электромеханика подземного участка закладочных работ Михаила Пастухова. Почётные грамоты ЗФ получили начальник подземного участка механизированного крепления Сергей Редикальцев и секретарь руководителя рудника Светлана Мотылькова.

Ряду работников вручили городские почётные грамоты и благодарственные письма. Сделали это глава Норильска Дмитрий Карасев и председатель Норильского горсовета Александр Пестряков.