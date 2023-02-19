Рукописи не горят...

Закрывая двери

Впервые Агентство развития Норильска пригласило горожан в историческое здание на Ленинском проспекте, 1, ещё в начале 2020 года. Научно–техническая библиотека после переезда оцифровала более трёхсот тысяч экземпляров редких книг и научных работ, оставшееся богатство решили пристроить в хорошие руки.

Раздавали не только книги. АРН активно работало и с предпринимателями Норильска. В здании бывшей технической библиотеки сохранились не только книги, но и стеллажи, картотеки, множество интерьерных вещей советского периода. Музей Норильска нашёл для себя здесь не только публицистический архив, но и предметы быта того времени. Часть мебели, межэтажных вывесок, литературы, плакатов, плафонов сохранит у себя и АРН, чтобы в дальнейшем применить их. При реставрации здания обещают не трогать и убранства первого этажа. Планируется сохранить лепнину и балясины. Кессонные потолки и вовсе находятся под охраной как часть объекта культурного наследия регионального значения. Осталось только закрыть вопрос с книгами.

На вкус и цвет

В последний день открытых дверей в книгохранилище случился невероятный ажиотаж. На благородное «разграбление» записались более сотни человек разных возрастов и рода деятельности.

– Я интересуюсь справочниками, потому что книга всё же лучший учебник, нежели интернет, — признаётся Наталья Жердева, бухгалтер на пенсии. — У меня осталась привычка пользоваться именно печатной литературой. Когда техническая библиотека работала, я не раз проводила время в её читальном зале, а сейчас могу забрать домой нужную мне литературу насовсем. Вот взяла справочник резинщика и учебник по производству стекла. На пенсии увлеклась дизайном, хочу поработать с панно и прочими деталями интерьера из этих материалов. Можно, наверное, найти эту информацию и на просторах интернета, но мне нужна именно книжка.

– Когда я приходил сюда в восьмидесятые годы, всегда удивлялся, как много здесь всего интересного, — вспоминает Леонид Соломаха, почётный гражданин Норильска. — Как и во всех библиотеках, здесь царил порядок: не шуметь, книжку взял, сел в читальный зал, просвещайся. А когда АРН устроило день открытых дверей, оказалось, что здесь много книг, которые были мне очень нужны, но раньше. Но я всё равно присматриваюсь, может, что полезное найду. Например, мне не хватало изданий по гидрометеорологии — прогнозы, наблюдения, необычные явления, а сейчас уже три книги таких отыскал. Мне нравится, что сегодня здесь много молодых людей, которые ищут и находят качественные книги. Я знаю, что многие студенты нашего университета приходили сюда и забирали нужную для учёбы литературу.

– Будучи студентом, очень часто посещал эту библиотеку, и у меня остались о ней только светлые воспоминания, — рассматривая формуляры старых книг, делится Андрей Суворов, мастер по ремонту оборудования Медного завода. — Поэтому сейчас хочу оставить для себя вещественную память о ней, какую–нибудь редкую книжечку. Например, нашёл том избранного сочинения Владимира Ильича Ленина 1935 года печати. Согласитесь, очень редкий экземпляр.

За поисками можно было застать не только людей, обладавших раньше читательским билетом. Приятно было наблюдать за двумя молодыми горными инженерами — очаровательными девушками, которые аккуратно складывали в розовую пляжную сумку учебники по маркшейдерскому делу. По соседству с ними в горе книг с нескрываемым восхищением копались молодые специалисты. «Ищем всё по электроэнергетике и электротехнике, в этом году оканчиваем магистратуру, да и на работе понадобится», — не поднимая голову, пробормотали мужчины. А мимо них с большими связками книг к выходу уже двигается строитель, который нашёл для себя материалы по грунтам и свайному фундированию на вечной мерзлоте, заодно он прихватил справочник горного инженера для друга–маркшейдера.

Среди пришедших сильно выделялся семнадцатилетний Арсений Арлюков, у которого смартфон в руках с десяти лет, и в любой непонятной ситуации юноша произносит волшебное заклинание «Окей, Google».

– Мне было просто интересно увидеть это здание изнутри, узнать, какие книги здесь хранятся, — продолжая снимать происходящее на экшн–камеру, признался Арсений. — Я увлекаюсь фотографией и видеосъёмкой и нашёл здесь учебник по основам оптики и даже что–то про древнюю видеообработку. Кстати, не всё есть в интернете. Я сёрфил там ГОСТы стекла и ничего не обнаружил, а здесь взял несколько книг на эту тему, может, там есть нужное.

Своих не бросаем

В читальных залах научно–технической библиотеки можно было найти не только профильные книги, справочники и диссертации. Армариусы вели и хранили подшивки местных изданий, в том числе и главной газеты города — «Заполярной Правды». Наша редакция приняла решение вывезти оставшиеся в здании экземпляры выпусков.

– Есть такое крылатое выражение «Бумага всё стерпит», но это работает только фигурально, — уверена Анна Гриманова, редактор газеты «Заполярная Правда». — Наши архивы, как бы бережно мы за ними ни ухаживали, со временем всё равно начнут тлеть. К тому же у нас есть подшивки, в которых отсутствуют некоторые страницы, так что нам всё пригодится. А ещё чисто по–человечески невозможно было допустить, чтобы труды наших старших коллег просто оказались выброшенными на свалку. Ну наше это.

– Я в техническую библиотеку зашёл одним из первых, когда АРН только объявило о раздаче книг, — делится Евгений Стренадко, корреспондент «Заполярки». — За два года я побывал здесь не раз. Моя цель — книги по краеведению, об истории Норильска, его строительстве и становлении, так как я всем этим увлекаюсь и как экскурсовод вожу гостей по нашему городу и его окрестностям. Эту литературу я сегодня активно использую в своих статьях в «Заполярной Правде», в краеведческих материалах, в личных исследованиях. Один раз АРН разрешило мне посетить техническую библиотеку уже как фотографу, это тоже моё хобби. Тогда мне удалось попасть в комнаты, которые не открывали для общего доступа. Там я тоже нашёл интересные для себя экземпляры, вынес пару больших пакетов. Некоторые из этих книг я не смог найти даже на букинистических сайтах, вот таким раритетом я сегодня владею. Тогда же мне удалось сделать фотографию с балкона на верхнем этаже, оттуда открывается замечательный вид именно на архитектурный ансамбль. В итоге моя фотография стала серебряным призёром краевого конкурса «Объекты культурного наследия Красноярского края». Спасибо АРН за такую возможность и за то, что моя личная библиотека пополнилась примерно 80 книгами. Среди них редкие экземпляры, изданные в конце XIX века. Один — про землетрясения и вулканы, там ещё используется шрифт, которым печатали в царской России. А ещё есть небольшая книжка для радиолюбителей, она не по моему профилю, но я её себе взял, потому что на ней стоит печать НКВД «На руки не выдавать».

– У меня двоякое чувство от увиденного, — признаётся Людмила Карманова, дизайнер газеты «Заполярная Правда». — С одной стороны, я очень люблю современные технологии и обожаю ими пользоваться. Это прекрасно, когда на маленькую флешечку можно вместить, грубо говоря, целую библиотеку им. В. И. Ленина. Но когда я зашла в здание, не могла отделаться от вселенской печали. Возможно, потому, что мы родом из СССР. Для нас книга всегда была настоящим богатством, а человек, у которого дома имелась личная библиотека, был по–настоящему богат. Библиотеки стоили дорого, книги трудно было достать, поэтому когда я увидела горы запылившихся брошенных книг, мне было тяжело. Я знаю, что многое оцифровано, что люди вывозили чуть ли не чемоданами. Но у меня всё равно сохранилось какое–то ощущение конца прекрасной эпохи. Обидно, что всё это не спасти. Особенно потому, что это не художественная литература: технические переводы, профильные справочники, словари, диссертации. А мы знаем, как раньше подходили к написанию такого материала. Я не ожидала, что там настолько много книг, эти полки до потолка, нескончаемые картотеки. Здорово, что мы вывезли часть нашей печатной истории, мы молодцы, наша совесть чиста.

Кто первый начал?

– Книг осталось много, так как во всех библиотеках издания хранятся в нескольких десятках экземпляров, — рассказывает Виктория Чуланова, заместитель директора Агентства развития Норильска по развитию городской среды. — Одними из первых интересующие материалы отобрали городские библиотеки. Пополнить свой учебный фонд приезжали и сотрудники ОИК–30, в их учреждении люди тоже получают образование, а ещё имеется собственное производство, так что они нашли много полезного для себя. Нужную литературу здесь отыскали и разные профессиональные сообщества: норильское отделение Русского географического общества, краеведы, историки. Двери были открыты не только для норильчан — свою долю полезных знаний здесь нашли и эксперты из Москвы, Санкт–Петербурга, Екатеринбурга, Калининграда, обучающие будущих управленцев «Башни». Каждый раз, проводя мероприятия, мы привозили сюда наших гостей, и многие уходили не с пустыми руками. Ведь здесь достаточно обширный фонд литературы, и не только по металлургии, геологии, строительству, архитектуре, можно найти труды по религии, психологии, иностранным языкам. Понятно, что сегодня многое есть в интернете, но те, для кого ценно именно печатное издание, находили для себя много интересного.

Кто первый начал?

– Книг осталось много, так как во всех библиотеках издания хранятся в нескольких десятках экземпляров, — рассказывает Виктория Чуланова, заместитель директора Агентства развития Норильска по развитию городской среды. — Одними из первых интересующие материалы отобрали городские библиотеки. Пополнить свой учебный фонд приезжали и сотрудники ОИК–30, в их учреждении люди тоже получают образование, а ещё имеется собственное производство, так что они нашли много полезного для себя. Нужную литературу здесь отыскали и разные профессиональные сообщества: норильское отделение Русского географического общества, краеведы, историки. Двери были открыты не только для норильчан — свою долю полезных знаний здесь нашли и эксперты из Москвы, Санкт–Петербурга, Екатеринбурга, Калининграда, обучающие будущих управленцев «Башни». Каждый раз, проводя мероприятия, мы привозили сюда наших гостей, и многие уходили не с пустыми руками. Ведь здесь достаточно обширный фонд литературы, и не только по металлургии, геологии, строительству, архитектуре, можно найти труды по религии, психологии, иностранным языкам. Понятно, что сегодня многое есть в интернете, но те, для кого ценно именно печатное издание, находили для себя много интересного.