Руководитель норильского уголовного розыска пообщался со старшеклассниками

Беседа прошла в необычном формате — темы для разговора выбирали сами школьники. Было задано много вопросов о службе в полиции и сферах деятельности в органах правопорядка. Но особый интерес у молодёжи вызвала тема кибермошенничества. И. о. начальника отдела уголовного розыска Норильского ОМВД Дмитрий Кочик рассказал об основных видах мошенничества, которые встречаются в наше время: звонки от «сотрудников» банка или правоохранительных органов; обман на торговых интернет-площадках. Он напомнил старшеклассникам о необходимости быть осторожными и проявлять максимальную бдительность при общении с незнакомцами — ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать посторонним личные данные, номера банковских карт, пин-коды, пароли, смс-коды. Дмитрий Кочик призвал ребят перепроверять любую информацию, полученную по телефону, и регулярно рассказывать о распространённых фактах мошенничества своим близким, в особенности представителям старшего поколения. Также сотрудник полиции рассказал ребятам о деятельности экстремистских и террористических организаций и о том, как вести себя, если поступают предложения совершить противоправные действия.