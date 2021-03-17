Руководитель одной из крупных компаний не распознал мошеннический сайт-двойник

Пострадавший обратился с заявлением о хищении средств в отдел полиции № 1 и пояснил, что перевёл деньги аферистам, выполняя покупку в сети Интернет. Полицейские выяснили, что норильчанин планировал купить игровую приставку. Внимание привлёк магазин из первого же предложения, которое выдал поисковик. Выбранный ресурс обещал только оригинальную продукцию известного бренда, имеющую все сертификаты качества. Также на страничке магазина сообщалось, что в отличие от других розничных сетей, они реализуют продукцию по ценам производителя, со склада поставщика.

Стоит добавить, что по роду своей профессиональной деятельности потерпевший был хорошо осведомлен об активности мошенников и вероятных преступных схемах. Поисковый запрос об отзывах в отношении выбранного им сайта, вероятнее всего, уберёг бы от потери денег. Однако ни всевозможные предостережения об IT-преступниках, ни заниженная цена игровой консоли не смутили покупателя, и он оформил заявку. На связь с ним вышел «консультант», следуя указаниям которого мужчина оплатил свою покупку. При этом оговоренная сумма у мужчины списалась дважды, так как при переходе по ссылке для оплаты ему выдавалась «ошибка платежа». Таким образом на счёт неизвестного банка мужчина перевёл более 76 тысяч рублей. После получения подтверждения о денежном переводе «продавцы» звонить перестали.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание за это преступление — лишение свободы на срок до пяти лет. В настоящее время полицейские, чтобы установить мошенника, проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий.

Снова и снова сотрудники Норильского отдела МВД просят горожан быть внимательными при совершении дистанционных покупок и тщательно проверять надёжность продавцов. Во избежание потери средств, что-либо приобретать можно только на проверенных сайтах и у добросовестных продавцов. Проверить благонадёжность сайтов можно по отзывам в сети Интернет или друзей и знакомых, которые уже прибегали к услугам того или иного интернет-магазина.