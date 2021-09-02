Руководителей и специалистов, работающих в сфере туризма, приглашают на бесплатное обучение

Участниками программы могут стать сотрудники субъектов туриндустрии, работающие на территории Красноярского края, а также имеющие высшее или среднее профессиональное образование. Обучение будет проходить в онлайн-режиме, лекции доступны на обучающей платформе 24/7.

Обучение ведётся по следующим направлениям:

- «Методика проведения экскурсий»;

- «Технологии организации и реализации программ сельского и экологического туризма»;

- «Основы менеджмента в сфере гостеприимства»;

- «Продвижение и реализация туристского продукта»;

- «Основы и стандарты гостеприимства для персонала в сфере туризма».

Каждая из программ включает в себя лекции, семинары и самостоятельную работу. Даты начала курсов разные, но все они пройдут с конца сентября по середину ноября.

«Всего обучение смогут пройти 800 специалистов. Освоение программы предусматривает прохождение итоговой аттестации. Слушатели, успешно освоившие программу, получат документ о дополнительном профессиональном образовании - удостоверение о повышении квалификации. Тем, кто не пройдёт итоговую аттестацию или покажет неудовлетворительные результаты, будет выдана справка об обучении», - отметила руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина.

Для участия в программе необходимо отправить заявку до 18.00 13 сентября.

Дополнительная информация: Надежда Федосеева, менеджер по формированию туристского продукта КГКУ «Туристский информационный центр Красноярского края», тел. +7-965-912-37-20, эл. почта itc.krsk@gmail.com.