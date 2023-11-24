Руководители Медного завода познакомили школьников со спецификой работы предприятия

Денис и Андрей – коренные норильчане. Их пути в профессию очень похожи. Денис Анатольевич до девятого класса учился в Талнахе, потом перешёл в инженерно-физический класс в гимназию № 4. Окончив школу, поступил в Московский физико-технический институт, но через год вернулся в Норильск и продолжил обучение в индустриальном институте (сейчас – Заполярный государственный университет им. Н. М. Федоровского).

«Мне всегда хотелось узнать, как происходит процесс обогащения, поэтому в институте я выбрал соответствующее направление подготовки. После окончания вуза ушёл в армию. Вернувшись со службы, в 2006 году устроился на работу на Надеждинский металлургический завод имени Б. И. Колесникова аппаратчиком-гидрометаллургом», – рассказал ребятам Денис Арбузов.

Андрей Рендов сразу после школы поступил в Норильский индустриальный институт.

«Моим любимым предметом была химия, поэтому мне хотелось, чтобы моя будущая профессия была с ней связана. Я поступил в институт на специальность «металлургия цветных металлов». Меня привлекло, что в НИИ после второго курса была организована производственная практика на действующих предприятиях «Норникеля», чего не могли предложить материковские вузы», – поделился с ребятами Андрей Сергеевич.

На четвёртом курсе он уже работал в Центре инженерного сопровождения производства. После службы в армии устроился электролизником на Медный завод, где работает по сей день, но уже в качестве главного инженера цеха.

Участники профтрека увлечённо слушали гостей и задавали им вопросы. Ребят интересовало, что входит в обязанности и зону ответственности главного инженера, как проходит рабочий день на заводе, как организована безопасность на металлургическом предприятии и какие карьерные перспективы есть в компании «Норникель». На вопрос о востребованных специальностях ответил Денис Арбузов: «Предприятие сегодня нуждается в квалифицированных кадрах. У нас востребованны металлурги, механики, энергетики, специалисты по автоматизации, экологи, обогатители и многие другие работники».

В завершение встречи гости с Медного завода пожелали участникам уделять как можно больше времени образованию и саморазвитию.

«Возможности каждого человека безграничны. Границы появляются только тогда, когда перестаёшь развиваться. Поэтому, чтобы стать успешным в своей деятельности и достичь желаемых целей, необходимо постоянно учиться»,