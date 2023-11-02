Руководители Надеждинского металлургического завода сразились в интеллектуальном турнире

Промышленная безопасность и охрана труда – основа продуктивного безопасного производства. Руководители, которые следят за исполнением всех требований, формируют безопасную рабочую среду. Это повышает позитивные показатели не только предприятия, но и компании в целом.

В турнире приняли участие шесть команд, в каждой из которых было по четыре человека. Участники показали высокий уровень знаний в разных областях производственной жизни трудовых коллективов компании, знание кардинальных правил в области производственной безопасности и знаков безопасности на производстве.

Уверенную победу в турнире одержала команда цеха подготовки сырья и шихты Надеждинского металлургического завода. В составе: Иван Правитель, Динислам Султанаков, Иван Шалыгин, Юрий Шалковский.

«Всего в сезон проводится десять интеллектуальных сражений. В конце года планируется финальная игра, в которой встретятся команды победителей интеллектуальных игр сезона», – рассказал главный специалист отдела по работе с целевыми группами персонала УКП ЗФ Валерий Макаров.