Рыбаки отделались штрафом за незаконный вылов омуля

Двух жителей Таймырского района 46 и 35 лет задержали в сентябре на реке Енисей. Мужчины без соответствующих документов, используя моторную лодку и сети, ловили рыбу. Во время досмотра у рыбаков было изъято две пеляди, один муксун и 234 омуля. По итогам экспертизы выяснено, что водным биологическим ресурсам государства причинён крупные ущерб в размере 220 тысяч рублей.

В отношении браконьеров возбудили уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с причинением особо крупного ущерба». Согласно статье мужчинам грозило лишение свободы до пяти лет.

Но ещё до судебного разбирательства рыбаки возместили причинённый ущерб, что суд принял во внимание. В итоге им назначили штраф, одному — в размере 50 тысяч рублей, второму — 30 тысяч рублей.