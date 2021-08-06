Рыбный вопрос

Тему поднял председатель Норильского городского Совета Александр Пестряков, обратившись по видеосвязи к председателю Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды, координатору федерального проекта партии «Единая Россия» «Чистая страна» Владимиру Бурматову:

- «Норникель» перечислил в бюджет Российской Федерации 146 миллиардов рублей по иску Росприроднадзора. Сейчас Росрыболовство подало иск в суд ещё на 58 миллиардов рублей. Есть ли у вас мнение по этому поводу?

- Единственной инстанцией, которая вправе принимать решения о штрафах является Арбитражный суд, он и назначит объём штрафных санкций с учётом всех обстоятельств дела, которое сейчас находится на рассмотрении. В случае необходимости суд вправе назначить проведение дополнительной независимой экологической экспертизы при контроле со стороны общественности, а также определить вид компенсации – в денежном либо натуральном виде, например, в формате программы строительства объектов по воспроизводству биологических ресурсов, - считает Владимир Бурматов.