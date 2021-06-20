Рыцари XXI века

Из чего доспех?

Спортивный клуб исторического фехтования появился в Норильске относительно недавно — в январе 2013 года. Однако создавали его уже достаточно опытные бойцы и поклонники древнего искусства битвы на мечах. Андрей Окиншевич, один из пяти основателей «Северного копья», данным видом спорта увлёкся ещё в школе, параллельно занимался боевыми искусствами. Мастерство владения мечом и щитом постигал в те времена, когда подобное хобби в Норильске было на пике популярности, с 2003 по 2006 год.

– На тот момент в городе было четыре подобных клуба — два в Центральном районе и по одному в Талнахе и Кайеркане, — вспоминает Андрей Окиншевич. — Но назвать это именно историческим средневековым боем довольно сложно, ребята просто в своё удовольствие рубились на самодельном «железе». О спецподготовке и фехтовании как науке речи не шло. Профессиональных бойцов были единицы. В результате после баталий было довольно много травм. Да и комплекты доспехов оставляли желать лучшего. Ведь в те времена снаряжение делали сами: плели кольчуги, делали поддоспешники из обычных ватников, даже шлемы были изготовлены из чего попало, например из строительной каски с резиновым забралом. О защите рук и говорить не приходится — большая удача, если она вообще была. В общем, сейчас страшно вспомнить.

В январе 2013 года повзрослевшие, заматеревшие, но не утратившие любовь ристалищам, рыцари пришли к выводу, что пора кардинально пересмотреть подход к любимому хобби. Пришла пора превратить любительские бои в профессиональную спортивную секцию, где всё отвечает современным требованиям и нормам техники безопасности, а во главе угла стоят регулярные тренировки и основательный подход к качеству снаряжения.

– На тот момент уже три года как проводилась «Битва наций» — чемпионат мира по историческому средневековому бою, — рассказывает Андрей. — И нам очень хотелось принять участие в таких соревнованиях. А для этого требовались и профессиональный уровень подготовки, и достойное снаряжение. Поэтому мы отказались от самодельных доспехов и решили работать с кузнецами из Санкт–Петербурга, Москвы, Мурманска, Новосибирска. Первое снаряжение входило в среднюю ценовую категорию. Защита на руки и ноги стоила на тот момент около 12 тысяч рублей, шлем — примерно столько же, доспех — чуть дороже, ну а щит или меч даже сейчас обойдётся где–то в пять тысяч рублей. Весило всё это 30–37 кг, в зависимости от комплекции бойца. Если говорить об исторической принадлежности снаряжения, то мы в основном используем европейские доспехи, так как они обеспечивают максимальную защиту бойца, а вообще, каждый волен использовать те доспехи, которые нравятся. У меня, например, — средневековые немецкие доспехи конца XIII века.

Когда только начинали, некоторые ребята предпочитали древнерусские, хотя с ними возникли проблемы — никто не знает, как выглядела защита ног, её не находили на раскопках. Такое ощущение, что её вообще не применяли, хотя, конечно, это странно. Да и в целом русские доспехи менее практичны, чем европейские — защита хуже. В результате используем их только для демонстраций и на выставках.

Первый поход

Первый местный турнир «Северное копьё» организовало почти сразу после создания клуба — привлекли опытных бойцов из организаций, которые к тому моменту уже прекратили своё существование. А как только создали НКО, к норильским рыцарям пришла и городская популярность. Сейчас практически ни одно массовое мероприятие не обходится без их участия — показательные бои, мини–турниры и возможность устроить фотосессию с мечом и в доспехах неизменно вызывают интерес у горожан. Первый поход норильских рыцарей в чужие земли состоялся в 2015 году.

– Это был сибирский турнир по историческому средневековому бою, который проходил в Красноярске. Мы тогда поехали втроём. Собирались тяжело, — делится сооснователь «Северного копья». — У кого–то денег на билеты не было, кто–то не мог из–за работы. Кое–как собрали тройку. Проблема была в том, что для участия нужно пять человек. А вообще обычно едут человек по восемь. Ведь боёв много — сильно устаешь, к тому же иногда случаются травмы, и тогда нужен человек на замену. В результате уже на месте включили в команду двух красноярских ребят. И случилось неожиданное — мы заняли второе место, уступив только команде «Авалон», но это было справедливо — на тот момент они были одними из сильнейших в Сибири. С тех пор почти каждый год ездим на отборочные соревнования. Но на «Битву наций» пока не попадали. Вообще, в таких поездках всегда много забавных случаев, особенно в аэропортах. Сотрудники службы безопасности — люди ко всему привычные, но когда доспехи видят, просят распаковать. Чтобы сфотографироваться.

Преемники мастеров

«Северное копьё» участвует и в грантовых программах. Например, на средства, полученные в рамках благотворительной программы «Норникеля» — «Мир новых возможностей», норильским мастерам исторического фехтования удалось обзавестись новым оборудованием: гантели, штанги, блины для спортивного зала, а также более качественными и лёгкими доспехами (вес снаряжения уменьшился до 27 кг). Это существенно повлияло и на эффективность команды в турнирных поединках, и на настроение в клубе в целом. Одним из самых успешных грантовых проектов стала «Школа юного рыцаря», благодаря которой возможность заниматься историческим фехтованием появилась и у школьников.

– Грантовых средств как раз хватило на то, чтобы полностью экипировать группу из 15 школьников мягкими доспехами и закупить специальные тренировочные мечи. Работали на базе школы № 8. В занятиях упор делали на развитие физической силы и выносливости. Это очень важно, ведь махать мечом в полном доспехе хотя бы пять минут — дело не из лёгких. Ещё одно требование нашего тренировочного процесса — одинаково хорошие навыки владения мечом как левой, так и правой рукой — это в поединках и врага в ступор вводит, и позволяет продолжать бой, если одна рука травмирована.

Мы устраивали для ребят турниры и состязания на мягких мечах. Этот проект был очень популярен и просуществовал до 2020 года. Закрылся он лишь потому, что наш тренер, который занимался с детьми, поменял место работы. Очень жаль, конечно. Но в результате из 15 учеников «Школы юного рыцаря» к нашему клубу впоследствии присоединились четыре человека — считай, воспитали новое поколение. Конечно, выпускников нашей школы, которые и дальше продолжают заниматься историческим фехтованием куда больше. Просто мы столкнулись с той же проблемой, что и все норильские тренеры по любому виду спорта. Дети вырастают, оканчивают школу и уезжают на материк поступать в вузы. Да и с ветеранами та же проблема — многие рано или поздно переезжают. Один из наших сейчас в Ростове планирует открыть филиал «Северного копья», мы, конечно, только за.

За шесть лет своего существования заполярный рыцарский орден успел сменить и несколько штаб–квартир. Сейчас они арендуют помещение в региональной общественной организации по экстремальным видам спорта «Шторм». Пандемию «Северное копьё» переживало тяжело. Выездов не было, тренироваться приходилось дома. Сейчас, норильские меченосцы вернулись к интенсивным тренировкам и готовятся осенью принять участие в очередном рыцарском турнире в Москве. Также они планируют возродить и «Школу юного рыцаря» в сентябре–ноябре 2021 года, продолжив обучение молодёжи древнему искусству владения мечом.