Рыбий мех. В Мурманске начат экспериментальный выпуск изделий из кожи некоторых видов рыб, обитающих в Баренцевом море

В качестве материала выбрана кожа трески и зубатки, которая стала материалом для производства сумок, жилетов, головных уборов, аксессуаров и сувениров. Сырьём становится рыбья кожа, которая остаётся после переработки рыбы.

В Мурманске открылся небольшой экспериментальный цех, где кожа рыб обрабатывается специальным образом и идёт в пошивочную. Пока в этом проекте по производству товаров из рыбьей кожи, если не считать добычу рыбы и её переработку, занято всего два человека: мастер, который занимается выделкой кожи рыб, и швея, которая непосредственно изготавливает изделия.

Единственный пока в Мурманске мастер, который занимается выделкой рыбьей кожи в производственных масштабах, Константин Семин рассказал ТАСС, что этот материал отличается высокой прочностью, имеет необычную фактуру и даёт много возможностей для экспериментов. Искусству выделки кожи рыб он обучился в Ингушетии, где такое производство уже существует. Но мастера из Назрани работают с кожей лосося, а мурманский мастер решил попробовать в качестве эксперимента кожу рыб из морей северного бассейна и пока остановился на треске и зубатке.

В Мурманской области обработкой и выделкой рыбьих шкур с древности занимались коренные жители Севера. Поморы и саамы освоили это полезное мастерство ещё два века назад, научившись шить из рыбьей кожи практичную одежду и обувь. Плащи, сапоги, рукавицы из тресковых шкур были незаменимы для рыбаков в открытом море, они прочны, легки, не боятся воды и долговечны. Хорошо выделанная рыбья шкура напоминает змеиную или крокодиловую. Специалисты считают, что рыбьи шкуры вполне способны конкурировать с телячьими и свиными.