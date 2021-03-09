С 1 апреля перевод сотрудников старше 65 лет на удалёнку будет нести рекомендательный характер

Но, несмотря на это, премьер рекомендует не торопиться с принятием решений в связи с эпидемиологической обстановкой в стране.

«Рекомендовать работодателям, исходя из складывающейся обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удалённую) работу в соответствии с трудовым законодательством», — говорится в постановлении.

Также с подписанием нового документа в силу вступили новые правила по оформлению электронных больничных в условиях пандемии для граждан от 65 лет. С 1 апреля гражданам данной категории будут оформлять электронный больничный лист, а также выплачивать пособия по временной нетрудоспособности. Но в том случае, если правительство регионов, в которых они проживают, примут решение о необходимости соблюдения ими режима самоизоляции.