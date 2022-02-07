С 1 апреля в регионе изменятся правила назначения выплат на детей от трёх до семи лет

Теперь при принятии решений о выплатах не будут учитываться находящиеся под арестом транспортные средства и жилая недвижимость, а также приобретённые за счёт субсидий.

«Помимо этого, при расчёте среднедушевого дохода семьи исключаются некоторые виды доходов: целевые средства на развитие собственного дела, полученные, например, по социальному контракту или гранту; средства материнского капитала; налоговые вычеты и средства, полученные в рамках государственной поддержки для приобретения имущества», — сообщила Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.

Кроме того, для беременных женщин смягчается правило «нулевого дохода». Теперь, если шесть месяцев беременности пришлись на период расчёта среднедушевого дохода, женщина, у которой отсутствовал доход, сможет получить выплаты. Правило не применяется вовсе, если на момент подачи заявления срок беременности женщины превышает 12 недель.

Также изменения предусматривают автоматический перерасчёт размера выплаты при повышении прожиточного минимума.