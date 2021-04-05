С 1 апреля в России проиндексировали социальные пенсии
С 1 апреля в России проиндексировали социальные пенсии
Размер индексации рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года, после индексации средний размер социальной пенсии составляет 10 183 руб. На реализацию плана индексации у Пенсионного фонда предусмотрено 12,8 млрд рублей. Решение затронет более 3,9 млн человек.
В 2020 году социальные пенсии в России были проиндексированы на 6,1%. Также в прошлом году увеличили пенсии по государственному обеспечению военнослужащих, которые прошли службу по призыву, пенсии ветеранов Великой Отечественной войны и другие. Тогда средний размер социальной пенсии составил 9,85 тыс. рублей.
Социальные пенсии индексируют ежегодно с 1 апреля с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.