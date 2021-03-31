С 1 апреля в силу вступают новые правила сдачи экзамена на водительские права
С 1 апреля в силу вступают новые правила сдачи экзамена на водительские права
В автомобилях установят дополнительные видеокамеры, список упражнений на автодроме будет сокращён, изменится перечень ошибок на экзамене.
С завтрашнего дня курсанты начнут сдавать экзамен на права по новому регламенту. Все автомобили оснастят дополнительными видеокамерами. Теперь их четыре: две снаружи - спереди и сзади машины, и две внутри - одна направлена на курсанта, вторая - на панель приборов. Также в машине ведётся аудиозапись на протяжении всего экзамена.
Упражнение «площадка» теперь будет проходить не на автодроме, а в условиях реального дорожного движения. Изменения коснутся будущих водителей легковых и грузовых автомобилей, автобусов и составов транспортных средств.
Перечень ошибок разделят на подгруппы. Подгруппы сформированы по количеству штрафных баллов - один, два и три балла. Грубые ошибки вынесены в отдельный блок. Напомним, что при допущении грубой ошибки экзамен сразу прекращается и курсант отправляется на пересдачу.
Также во время сдачи экзамена в автомобиле смогут присутствовать другие курсанты, которые ожидают своей очереди на экзамен, либо представители общественных организаций, автошкол.