С 1 февраля краевое отделение Социального фонда России начнёт выплачивать медикам новое пособие

Напомним, что новая выплата была введена постановлением правительства РФ. Она положена медицинским работникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи. Размер выплаты составит от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в зависимости от категории медицинских работников и вида медицинской организации.

Оператором выплаты определён Социальный фонд России, при этом средства будут предоставляться на основании данных медицинских организаций. По итогам каждого месяца они обязаны формировать электронный реестр работников, имеющих право на получение поддержки, и передавать эту информацию Фонду. В реестре наряду со сведениями о работнике также указывается размер назначаемой доплаты и данные, по которым она рассчитана.

«Медработникам не нужно ничего предпринимать для получения новой выплаты – средства будут предоставлены автоматически, - сообщает заместитель управляющего ОСФР по Красноярскому краю Елена Лапко. – ОСФР по Красноярскому краю перечислит выплату в течение семи рабочих дней после того, как медорганизация сформирует и представит в отделение реестр работников. Средства будут переведены на счёт, реквизиты которого также представит медицинская организация. Предполагается, что первые зачисления за январь поступят врачам в конце февраля».

Новая специальная социальная выплата медработникам финансируется из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемых Социальному фонду в качестве межбюджетных трансфертов.