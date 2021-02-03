С 1 февраля повышены некоторые социальные выплаты

Среди них ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают федеральные льготники — инвалиды, ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда и друге категории граждан.

Помимо самой выплаты проиндексируют и набор соцуслуг. С 1 февраля он составляет 1 211,66 рублей:

- обеспечение необходимыми медикаментами — 933,25 руб.;

- предоставление путёвки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний — 144,37 руб.;

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 134,04 руб.