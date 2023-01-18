С 1 февраля пройдет ежегодная индексация выплат, пособий и компенсаций

Планируется, что ряд выплат будет проиндексирован на 11,9%.

«В общей сложности планируется проиндексировать свыше 40 различных выплат, пособий и компенсаций. Так, на 11,9% будет увеличен размер целого ряда выплат: единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, материнского капитала, ежемесячной денежной выплаты ветеранам, ежемесячной страховой выплаты и других мер социальной поддержки», - подчеркнул министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.

Так, например, размер материнского капитала на первого ребенка увеличится почти до 587 тысяч рублей. Выплата будет больше на 62,5 тысячи рублей, чем в прошлом году. Маткапитал на второго ребёнка составит почти 775,6 тысячи – на 82,5 тысячи рублей больше, чем в 2022 году.

Ежегодно с 1 февраля текущего года устанавливается коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.

В 2023 году коэффициент индексации составит 1,119. По данным Росстата, индекс потребительских цен составляет 111,94% (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года). Таким образом, ряд выплат, пособий и компенсаций в 2023 году будет индексироваться на 11,9%.