С 1 февраля в России проиндексируют материнский капитал и ещё ряд социальных выплат

«Пособия, компенсации и социальные выплаты, которые не связаны с размером прожиточного минимума, будут проиндексированы на 8,4%. Это материнский капитал, выплаты ветеранам, пособия по беременности и родам, по уходу за ребёнком до 1,5 лет для неработающих граждан, единовременное пособие при рождении ребёнка, компенсации гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию, и другие меры социальной поддержки», - говорится в сообщении пресс-службы Министерства труда и соцзащиты РФ.

Таким образом, размер материнского капитала за первого ребёнка составит 524,5 тысячи рублей, а за второго – 693,1 тысячи рублей.

Средства, необходимые для индексации всех мер поддержки, заложены в бюджет. В общей сложности эти выплаты получают порядка 16 млн человек.