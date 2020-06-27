С 1 июля 67 регионов России смогут принимать туристов

Ростуризм рассчитывает на отмену обязательной справки об отсутствии коронавируса в санаториях с 1 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на главу агентства Зарина Догузова.

Она отметила, что на протяжении первой недели июля ограничительные меры, препятствующие отдыху россиян, продолжат снимать. "Мы исходим из того, что в первую неделю июля курортный сезон стартует в подавляющем большинстве регионов нашей страны", - добавила она.

Ранее Догузова сообщала, что уже на этой неделе в 40 субъектах РФ заработают гостиницы, санатории и другие объекты размещения. Летняя круизная навигация начнется в России 28 июня.

Глава Ростуризма рассчитывает, что обязательное наличие справки об отсутствии новой коронавирусной инфекции будет отменено в санаториях РФ со следующего месяца.

"К сожалению, справка пока ещё нужна для санаторно-курортных учреждений, но мы понимаем всю избыточность этой нормы. Мы работаем над тем, чтобы это требование ушло из правил. Уверена, что это получится", - сказала Зарина Догузова.