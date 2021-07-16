С 1 июля электронную подпись можно получить в Федеральной налоговой службе

Где можно использовать квалифицированный сертификат:

– для юридически значимого электронного документооборота;

– на всех электронных площадках и в сервисах;

– при предоставлении налоговых деклараций (расчётов);

– через операторов электронного документооборота;

– при использовании сервиса «Представление налоговой и бухгалтерской отчётности в электронной форме» на сайте www.nalog.gov.ru

Что необходимо для получения квалифицированного сертификата в удостоверяющем центре ФНС России:

– документ, удостоверяющий личность;

– СНИЛС;

– USB-носитель ключевой информации (токен) для записи сертификата и ключа электронной подписи, сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ России.

Чтобы получить услугу можно записаться через сервис «Онлайн-запись на приём в инспекцию» на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru

Подробную информацию можно узнать по телефону контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22, на официальном сайте ФНС России nalog.gov.ru либо по телефону (3919) 47-06-66.