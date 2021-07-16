С 1 июля электронную подпись можно получить в Федеральной налоговой службе
С 1 июля электронную подпись можно получить в Федеральной налоговой службе
Ранее индивидуальные предприниматели, руководители юридических лиц и нотариусы получали цифровую подпись в коммерческих удостоверяющих центрах.
Где можно использовать квалифицированный сертификат:
– для юридически значимого электронного документооборота;
– на всех электронных площадках и в сервисах;
– при предоставлении налоговых деклараций (расчётов);
– через операторов электронного документооборота;
– при использовании сервиса «Представление налоговой и бухгалтерской отчётности в электронной форме» на сайте www.nalog.gov.ru
Что необходимо для получения квалифицированного сертификата в удостоверяющем центре ФНС России:
– документ, удостоверяющий личность;
– СНИЛС;
– USB-носитель ключевой информации (токен) для записи сертификата и ключа электронной подписи, сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ России.
Чтобы получить услугу можно записаться через сервис «Онлайн-запись на приём в инспекцию» на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru
Подробную информацию можно узнать по телефону контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22, на официальном сайте ФНС России nalog.gov.ru либо по телефону (3919) 47-06-66.