С 1 июля пенсии зачисляются на карту «МИР»

В случае если граждане получали соцвыплаты на карту, но она иной платёжной системы, тогда им нужно обратиться в отделение банка и оформить карту "МИР", а затем предоставить в ПФР её реквизиты. Сделать это можно несколькими способами:

- через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда РФ (pfr.gov.ru);

- в личном кабинете на портале Госуслуг;

- в территориальном органе ПФР, производящем выплату (по предварительной записи на приём);

- в МФЦ по месту жительства;

- направив заявление по почте в территориальный орган ПФР по месту получения пенсии.

Если пенсия вовремя не поступила, поскольку не была до 1 июля оформлена карта «МИР», необходимо в течение 10 дней с даты доставки пенсии обратиться в банк за получением наличных денег. Там же можно оформить карту «МИР» либо открыть вклад/счёт, удовлетворяющий требованиям законодательства.

Данные изменения не коснутся тех, кто получает выплаты в почтовых отделениях или им их доставляют на дом.