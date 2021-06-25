С 1 июля в Красноярском крае изменятся тарифы на ЖКУ
С 1 июля в Красноярском крае изменятся тарифы на ЖКУ
Согласно указу губернатора региона индекс роста тарифов не должен превысить 4,6%.
Данный указ утверждает предельные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на 2021 год. Таким образом, при увеличении тарифов на коммунальные услуги плата потребителей в течение IІ полугодия 2021 года для норильчан не должна превышать плату по комплексу коммунальных услуг в базовом периоде (декабрь 2020 года) более чем 4,6%.
Напомним, что граждане могут оформить субсидию на оплату ЖКУ. Положена она тем, у кого сумма платежа превышает определённую долю семейного бюджета. Размер субсидии исчисляется помесячно и определяется как разница между:
– начисленным размером оплаты жилья и коммунальных услуг;
– размером предоставленных заявителю и (или) членам его семьи мер
социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг согласно льготному статусу;
– максимально допустимой долей собственных расходов в совокупном доходе семьи заявителя (одиноко проживающего гражданина).
Для определения права на предоставление субсидии гражданам следует обратиться в управление социальной защиты по одному из адресов:
– Центральный район — ул. Советская, 14;
– Талнах — ул. Полярная, 7;
– Кайеркан — ул. Шахтерская, 9а.
Также на региональном портале государственных услуг www.gosuslugi.krskstate.ru обеспечена возможность подачи заявления на субсидию в электронной форме.
Дополнительную и более подробную информацию по вопросу оформления субсидии можно получить по телефону 46-14-41. А об актуальных тарифах ЖКУ можно узнать в вашей управляющей компании.