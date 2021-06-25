С 1 июля в Красноярском крае изменятся тарифы на ЖКУ

Данный указ утверждает предельные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на 2021 год. Таким образом, при увеличении тарифов на коммунальные услуги плата потребителей в течение IІ полугодия 2021 года для норильчан не должна превышать плату по комплексу коммунальных услуг в базовом периоде (декабрь 2020 года) более чем 4,6%.

Напомним, что граждане могут оформить субсидию на оплату ЖКУ. Положена она тем, у кого сумма платежа превышает определённую долю семейного бюджета. Размер субсидии исчисляется помесячно и определяется как разница между:

– начисленным размером оплаты жилья и коммунальных услуг;

– размером предоставленных заявителю и (или) членам его семьи мер

социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг согласно льготному статусу;

– максимально допустимой долей собственных расходов в совокупном доходе семьи заявителя (одиноко проживающего гражданина).

Для определения права на предоставление субсидии гражданам следует обратиться в управление социальной защиты по одному из адресов:

– Центральный район — ул. Советская, 14;

– Талнах — ул. Полярная, 7;

– Кайеркан — ул. Шахтерская, 9а.

Также на региональном портале государственных услуг www.gosuslugi.krskstate.ru обеспечена возможность подачи заявления на субсидию в электронной форме.

Дополнительную и более подробную информацию по вопросу оформления субсидии можно получить по телефону 46-14-41. А об актуальных тарифах ЖКУ можно узнать в вашей управляющей компании.