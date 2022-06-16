С 1 июля в регионе повысят тарифы на коммунальные услуги

В крае увеличится плата за отопление, горячую и холодную воду, водоотведение, электричество и газ.

В Красноярске и Канске тарифы вырастут на 6,7%, в остальных муниципальных образованиях региона – на 4%.

В краевом правительстве пояснили, что ежегодно в бюджете предусматриваются денежные пособия муниципальным образованиям, которые призваны ограничить рост платы граждан за коммунальные услуги. Кроме того, господдержку получают жители края, имеющие льготные статусы: инвалиды, ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные граждане, многодетные семьи и другие. При повышении тарифов на коммунальные услуги размер социальных гарантий также увеличится. Перерасчет произойдёт автоматически, дополнительно людям никуда обращаться не нужно.

Задать вопросы по начислению платы за коммунальные услуги можно по телефону +7(800)333–70–07.