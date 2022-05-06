С 1 июля в силу вступают новые правила назначения инвалидности

В связи с этим гражданам, которым предстоит очередное переосвидетельствование позже 1 июля, необходимо заблаговременно обратиться в медицинскую организацию для проведения необходимых обследований и оформления направления на МСЭ.

Введение новых правил предполагается в три этапа. Так, с 1 июля граждане смогут самостоятельно выбирать формат прохождения медико-социальной экспертизы — очный, при личном присутствии гражданина, или заочный — по представленным из медицинской организации в бюро документам. При этом устанавливается перечень случаев, когда личное присутствие человека будет обязательным. Это несоответствие между данными медицинских исследований и заключениями врачей, направивших человека на экспертизу, необходимость обследования с помощью специального диагностического оборудования, проживание пациента в интернате, корректировка индивидуальной программы реабилитации.

Оформленные по результатам обследований направления передаются из медицинской организации в бюро МСЭ с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия. О том, что документы туда отправлены, организация должна уведомить гражданина в течение одного дня. А бюро МСЭ обязано сообщить ему, что направление зарегистрировано.

Очное освидетельствование проводится в бюро МСЭ, куда гражданин приходит по предварительному приглашению. Также в ряде случаев предусмотрен выезд бюро по месту нахождения гражданина: на дом, если человек не может прийти по состоянию здоровья; в медицинскую организацию, если человек проходит лечение в стационаре; в исправительное учреждении, если гражданин отбывает наказание; по месту проживания в доме-интернате.

С 1 июня 2023 года пройти МСЭ можно будет и дистанционно. Сделать это смогут граждане, которые не согласны с решением бюро и обжалуют его в течение месяца в вышестоящем учреждении. В этом случае гражданину в бюро по месту жительства должны предоставить техническую возможность общения со специалистами главного или федерального бюро МСЭ и прохождения повторной экспертизы.

С 1 января 2024 года заочная экспертиза будет проводиться без доступа сотрудников медико-социальной экспертизы к персональным данным гражданина, то есть по обезличенным документам. Направления на проведение экспертизы будут распределяться с помощью информационной системы между бюро всех регионов, независимо от места жительства самого гражданина. Это позволит сделать процедуру проведения экспертизы максимально независимой.

По итогам экспертизы, после вынесения решения, персональные данные будут отражены в справке об инвалидности и индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида. Решение направят гражданину в личный кабинет на портале госуслуг или почтовым отправлением. В случае несогласия с решением можно будет его обжаловать путём проведения очной экспертизы в бюро по месту жительства.