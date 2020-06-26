С 1 июля вступят в силу нововведения для автомобилистов

Для россиян изменится порядок медицинского освидетельствования для получения прав. Также будут введены ограничения на ввоз в страну праворульных автомобилей, сообщает ТАСС.

Так, под запрет на ввоз с 1 июля попал праворульный транспорт категорий М2 и М3 – пассажирские автобусы, микроавтобусы и строительная спецтехника. Что касается легковых автомобилей, то усложняется процедура их растаможки: пошлины будут зависеть от возраста и экологического класса праворульного авто. Также владельцу необходимо будет получить технический сертификат, подтверждающий соответствие конструкции машины требованиям безопасности.

Как ранее сообщали опрошенные ТАСС эксперты, эти ограничения не окажут существенного влияния на российский авторынок из-за их малой доли в автопарке страны. По данным аналитического агентства "Автостат", на начало 2020 года в России насчитывалось всего 4 млн праворульных машин.

Также для получения или продления срока действия водительских прав планируется с 1 июля обязать россиян сдавать дополнительные анализы на алкоголь, если нарколог выявит соответствующие признаки зависимости. Нововведение следует из ранее опубликованного проекта постановления Минздрава РФ.