С 1 июня в Красноярском крае будут начисляться ежемесячные выплаты детям войны

27 мая депутаты краевого Заксобрания рассмотрели в двух чтениях законопроект о введении выплат для граждан, попадающих под категорию «дети войны».

Обращаться в органы соцзащиты гражданам не придётся. База данных уже сформирована, и выплата будет начисляться автоматически. Всего в Красноярском крае проживает почти 99 тысяч «детей войны».

Напомним, к данной категории приравниваются граждане, которые пережили Великую Отечественную войну в детском возрасте, то есть не достигшие совершеннолетия по состоянию на 3 сентября 1945 года.