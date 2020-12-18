С 1 января будет увеличен объём поддержки для семей с детьми

В апреле текущего года были приняты меры — семьи с малым доходом, в которых есть дети от 3 до 7 лет, получают половину прожиточного минимума.

– Если не все семьи будут дотягивать до одного прожиточного минимума на человека, то с 1 января следующего года, то есть через две недели, мы будем платить по одному прожиточному минимуму на каждого ребенка, — сообщил Владимир Путин.

Для каждой категории семей с детьми была принята своя мера:

– От 0 до 1,5 лет мы ввели пособия — если у каждого члена семьи доходы меньше двух прожиточных минимумов, то такие семьи имеют право на получение одного прожиточного минимума на каждого ребенка. От 1,5 до 3 лет — если меньше доход соответствующий по этим прожиточным минимумам, то тогда можно получить то же самое, но из материнского капитала. Мы предоставили право получить эти средства из материнского капитала, — отметил Владимир Путин.