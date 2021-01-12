С 1 января изменился порядок донорства крови

Не являются препятствиями некоторые болезни, которые ранее являлись абсолютным медотводом, к примеру, язва желудка – донором можно стать через 1 год после выздоровления. Также делиться кровью теперь могут пациенты, перенёсшие трансплантацию органов и тканей, если это не повлекло за собой стойкую утрату трудоспособности I и II степени.

Изменились нормы по артериальному давлению. Сейчас оно должно быть не выше 90/149, раньше же кровь брали и у доноров с давлением 90/160.

Изменились сроки по временным противопоказаниям. Теперь допуск к донации возможен спустя 120 дней после перенесённого переливания крови и/или её компонентов, раньше же должно было пройти 180 дней. С одного года до 120 дней снизился срок, при котором нельзя быть донором из-за лечебных или косметических процедур с нарушением кожного покрова (тату, пирсинг или лечение иглоукалыванием).

Как отмечает Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель председателя Координационного совета по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации, новый порядок – важный и своевременный документ, его давно ожидали участники института донорства крови в России. При этом, понимая, что он сложен для восприятия немедиками, специалисты разработали наглядную инфографику, которая в формате «было – стало» позволяет донорам оценить основные изменения и нововведения.

Скачать инфографику можно по ссылке: onlytap.io/b4zvge

Добавим, что и в 2021 году для россиян, имеющих звание почётный донор, предусмотрены особые преференции. Наиболее популярная мера социальной поддержки - ежегодная денежная выплата. Сумма донорского пособия регулярно индексируется на процент инфляции. Точный размер выплаты в 2021 году пока не определён. В 2020 году доноры получили выплату в размере 14 570, 36 руб. При условии, что индексация сохранится на прежнем уровне (4,3%), в новом году сумма пособия увеличится на 626, 52 руб. и составит 15 196, 88 руб. Для получения денежного вознаграждения нужно один раз в год обращаться в органы социальной защиты. К заявлению необходимо приложить копии паспорта и удостоверения «Почётный донор». Срок выплат — ежегодно, до 1 апреля.

Напомним, что право на получение нагрудного знака имеют граждане, бесплатно сдавшие кровь или её компоненты более 40 раз. Государственная награда не назначается автоматически. Гражданин, претендующий на её получение, должен обратиться в органы соцзащиты по месту жительства и предоставить справки-подтверждения о фактах сдачи крови.

Кроме денежной выплаты в 2021 году из льгот, закреплённых на федеральном уровне, действуют: право уходить в ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время, а не по общему графику; вне очереди обслуживаться в государственных медицинских учреждениях; первоочередная возможность приобретения путевок санаторно-курортного лечения. Кроме того, любой донор имеет право на два выходных дня с сохранением зарплаты, в первый из которых он сдает кровь, а второй — дополнительный. При этом закон позволяет не использовать выходные дни сразу, а добавить их к ежегодному отпуску.