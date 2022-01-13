С 1 января ряд выплат соцзащита Красноярского края передала Пенсионному фонду

В их числе: ежемесячная выплата по уходу за ребёнком до 1,5 лет и единовременное пособие при рождении ребёнка для неработающих родителей, ежемесячная выплата на ребёнка военнослужащего, выплаты лицам, подвергшимся воздействию радиации («чернобыльские»), и другие. Более подробную информацию можно узнать на сайте Пенсионного фонда РФ.

«Тем, кто уже является получателем данных выплат, ничего не надо предпринимать. Переход на перечисление средств из ПФР произошёл автоматически. Если же выплаты ещё не назначены, то с начала года обращаться за ними нужно будет не в соцзащиту, а в Пенсионный фонд», - пояснила Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.

Напомним, что оформить данные пособия, как и прежде, жители Красноярья могут в клиентских службах Пенсионного фонда, через портал «Госуслуги» или в МФЦ.