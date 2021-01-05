С 1 января увеличена сумма материнского капитала

С 2021 года сумма материнского капитала увеличится:

– за первого ребёнка — 483 881,83 рубля;

– при рождении (усыновлении) второго ребёнка сумма составит 155 550 рублей (в 2020 году было 150 000 рублей), если право на материнский (семейный) капитал возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

– 639 431,83 рубля (в 2020 году было 616 617 рублей) — за второго или третьего и последующих детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее права на материнский капитал не возникало.

В случае неполного использования сертификата остаток проиндексируют на 3,7 %.

Ежемесячная выплата из средств маткапитала будет увеличена и составит 13 763 рубля.

Напомним, что оформить сертификат теперь можно в беззаявительном порядке для ограничения распространения COVID-19. А также его можно получить в электронном виде.