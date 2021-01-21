МАУ ИЦ «Норильские новости»

С 1 января в силу вступил новый порядок заполнения, учёта и выдачи аттестатов

С 1 января в силу вступил новый порядок заполнения, учёта и выдачи аттестатов

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С 1 января в силу вступил новый порядок заполнения, учёта и выдачи аттестатов

Нововведения будут действовать до 1 января 2027 года.

С 1 января в силу вступил новый порядок заполнения, учёта и выдачи аттестатов

Теперь вместо всем привычных оценок учителя имеют право поставить отметку «зачёт» в аттестате об основном и среднем общем образовании. Такие отметки будут доступны для изобразительного искусства, музыки и физкультуры.

Министр просвещения Ольга Васильева выражает по этому поводу своё мнение:

«Любой ребёнок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. И, может быть, не у всех это получается на отлично, но ставить тройку в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно».

Второе нововведение – появление в школьных аттестатах QR-кодов. Наличие кода поможет защитить документ об образовании от подделок.

Фото из открытых источников
21 января в 13:08 60
НововведенияШкольный аттестат
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