С 1 мая в крае начнётся приём заявлений на новую выплату на детей от 8 до 17 лет семьям с низкими доходами

«Наиболее быстрый и удобный способ оформить выплату – обратиться за ней дистанционно на портале «Госуслуги». Те же, кто решит подать заявление лично, в майские праздники могут сделать это через структурные подразделения МФЦ и клиентские окна Пенсионного фонда», – сообщила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

Новая выплата будет назначаться по аналогии с уже имеющимся пособием на детей от 3 до 7 лет. На неё могут рассчитывать семьи, чей среднедушевой доход не превышает размер прожиточного - 14 645 рублей. При этом будет учитываться и имеющееся у семьи имущество. В зависимости от дохода размер новой выплаты может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на ребенка в территории.

При обращении одному из родителей нужно будет заполнить только заявление, все необходимые документы будут собраны по каналам межведомственного взаимодействия. При подаче заявления с мая по октябрь назначать выплату будут с 1 апреля. То есть, подав заявление в мае, семья получит сумму сразу за два месяца – за апрель и за май, а обратившись в сентябре – сразу за полгода. Подать заявление на перерасчёт смогут также одинокие родители, которым ранее была назначена ежемесячная выплата на детей от 8 до 16 лет. Это действующее пособие будет включено в новую выплату.

На данную меру поддержки в рамках нацпроекта «Демография» направят порядка 14 млрд рублей, из которых 4,2 млрд рублей – средства краевого бюджета. Оператор выплаты - Пенсионный фонд России. «Учитывая опыт назначения предыдущих выплат и то, что большинство родителей стремятся оформить их как можно скорее, мы организуем в МФЦ так называемый зелёный коридор – клиентские окна, которые будут принимать заявления от людей только на данную выплату, – пояснила министр Ирина Пастухова. – Принимая во внимание продлённый период подачи заявлений, мы рекомендуем жителям края не спешить подавать заявления в первые дни старта выплаты».

График работы филиалов МФЦ 1-3 мая и 7-10 мая можно скачать по ссылке.