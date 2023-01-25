С 1 марта по 20 мая школьники напишут Всероссийские проверочные работы (ВПР)

Первыми ВПР напишут школьники 10-х и 11-х классов. С 1 марта по 25 марта 10-классники будут сдавать географию, 11-классники – историю, биологию, географию, физику, химию, иностранные языки (английский, немецкий или французский), а также единую проверочную работу по социально-гуманитарным предметам. Проводить ли ВПР для учащихся 10-х и 11-х классов, как и в предыдущие годы, будут решать сами образовательные организации. Проверочные работы у 11-классников должны проводиться по тем предметам, которые они не выбрали для ЕГЭ.

С 15 марта по 20 мая 2023 г. ВПР напишут ученики 4-8-х классов. В каждой параллели обязательными будут ВПР по русскому языку и математике. Учащиеся 4-х классов также напишут ВПР по предмету «Окружающий мир», учащиеся 5-х классов – по биологии и истории, учащиеся 7-х классов – по иностранному языку (английскому, немецкому или французскому).

Также с 15 марта по 20 мая для 6-х классов пройдут ВПР по истории, биологии, географии и обществознанию, 7-х классов – по истории, биологии, географии, обществознанию и физике, 8-х классов – по истории, биологии, географии, обществознанию, физике и химии.

При проведении ВПР по истории, биологии, географии и обществознанию в 5-8-х классах предоставляется альтернативная возможность выполнения участниками работ в компьютерной форме. Для этого расписанием предусмотрен период с 4 по 17 апреля и резервный день – 18 апреля.