С 1 марта в квартирах социально незащищённых граждан должны быть установлены пожарные извещатели

Такая мера дополнительной поддержки, как бесплатное обеспечение отдельных групп граждан дымовыми извещателями, действует с 2017 года. Очередной рейд прошёл 26 января. В нём приняли участие сотрудники МЧС, специалисты Центра семьи «Норильский» и отдела по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города. Они разъясняли жильцам, как правильно пользоваться оборудованием и как его обслуживать.

- Профилактические рейды проводятся 2-3 раза в месяц, за один раз мы обходим 10-15 квартир, - говорит Мария Мартиросян, инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы в городе Норильске управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Красноярскому краю. – Проверяем, как соблюдаются требования пожарной безопасности, выясняем, всё ли в порядке с электрооборудованием и умеют ли жильцы пользоваться пожарными извещателями. Если что-то не понятно, рассказываем и показываем.

По статистике, пожары в жилом секторе, приводящие к гибели людей, нередко происходят, пока те спят. Во сне человек не способен своевременно среагировать на запах гари. А прибор, уловив задымление, подаёт громкий звуковой сигнал, способный разбудить спящих, и таким образом сохранить им жизнь. Согласно данным, приведённым на сайте МЧС России, в 2021 году срабатывание пожарных извещателей способствовало спасению почти 600 человек, в том числе 245 детей.

- С 1 марта 2023 года установка автономных извещателей в квартирах, где проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, станет обязательной. Приборы должны стоять в каждой комнате, - поясняет Мария Мартиросян. – Для их получения необходимо предоставить в органы социальной защиты населения или в МФЦ заявление и документы, подтверждающие право на данную меру дополнительной поддержки.